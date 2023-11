Chiariello: "Quest'anno due errori, ma De Laurentiis è un genio: dimostrazione al mondo di calcio sostenibile"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: "Sono usciti i dati sul bilancio del Napoli che sono entusiasmanti. Il bilancio al 30 giugno 2023 chiude con un utile d’esercizio pari a 79,7 milioni di euro e un patrimonio netto pari a 148,5 milioni di euro. Cos’altro ci dice? Che l’affare in cui è stato coinvolto Osimhen e i ragazzi del Napoli, sul piano fiscale la Procura di Napoli ha archiviato il caso. Ora c’è un’indagine residua che riguarda il falso in bilancio, ma gli amministratori dicono che non porterà nessun tipo di problema economico, comunque vada. Non voglio entrare nel merito del bilancio d’esercizio, ma possiamo dire che De Laurentiis ha fatto un miracolo che non viene capito. La gente non ci ha capito niente, come al solito, o per meglio dire interpreta al contrario le cose. Questo è il risultato più importante del calcio italiano. De Laurentiis ha chiuso il rubinetto, ha rivalutato il marchio e ora col calcio sostenibile ha vinto uno scudetto incredibile e portato a casa 80 milioni di utili netti: è un genio. Capite quanto è importante che il Napoli abbia generato utili? Ha dimostrato al mondo il calcio sostenibile. De Laurentiis avrà sbagliato con Garcia e forse Meluso – lasciamolo lavorare – è normale, sbaglia anche luil, adesso è tornato sull’usato sicuro. E se Walterino appara tutto? Vediamo in campo che succede. Prima di dichiarare che il Napoli da scudetto è finito, ci metto molti se e molti ma. Questa è una squadra che può aprire un ciclo perché De Laurentiis ha creato un tavolo dalle gambe forti e voi lo criticate pure: I-M-B-E-C-I-L-L-I".