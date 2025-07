Manna-Sinicropi fra campo e calciomercato: colloquio a bordocampo a Dimaro | FOTO CN24

Foto: Ciro De Luca per CalcioNapoli24

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi stiamo raccontando in diretta video il sedicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 10 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

A colloquio - in panchina - il direttore sportivo Giovanni Manna con il suo vice: Antonio Sinicropi. Insomma, mentre a Villa Stuart si svolgono le visite mediche di Milinkovic-Savic, prosegue il lavoro fra campo e mercato dell'area sportiva. Con il vice-direttore sportivo e il DS Manna a colloquio a bordocampo a Carciato, nello stadio di Dimaro-Folgarida.

Ecco le foto a cura di Ciro De Luca per CN24: