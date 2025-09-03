Carrarese, De Simone: "Hasa è un giocatore di qualità, c'è un ruolo in cui giocherà! Conte l'ha sperimentato.."

Le Interviste  
Carrarese, De Simone: Hasa è un giocatore di qualità, c'è un ruolo in cui giocherà! Conte l'ha sperimentato..

Hasa alla Carrarese, parla Mimmo De Simone

Ultimissime Calcio Napoli - Mimmo De Simone, collaboratore tecnico della Carrarese, ha parlato a Radio Marte nel corso di "Siamo tutti allenatori".

Hasa-Cremonese, il commento di De Simone

"Hasa è arrivato lunedì a Carrara, lo abbiamo visto, ovviamente è venuto per sistemarsi e trovare casa. Lo rivedremo mercoledì, perché per la pausa Nazionali ci siamo presi qualche giorno di riposo. Dove abbiamo pensato di inserirlo? Giochiamo con due trequartisti alle spalle di una punta, molto probabilmente lo vedremo in quella posizione. È un giocatore di grande qualità che può ricoprire svariate posizioni in campo, mezzala, esterno ma anche play come l’ha sperimentato Conte. 

In verità, già nella Juve Next Gen ricopriva quella porzione di campo e già all’epoca, dal momento che ho avuto modo di osservarlo in campo da avversario e ne sono rimasto impressionato. 

Se Lucca può fare il salto con la maglia del Napoli? Anche lui l’ho osservato da avversario ai tempi del Palermo, al momento credo stia vivendo una pressione eccessiva anche per l’assenza di Lukaku, deve lavorare ma ha sicuramente dei margini e può essere un’arma importante a disposizione di Conte".

Ultimissime Notizie
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
