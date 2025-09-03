Romano: "Ecco alcuni dettagli del neo acquisto Baridò, ciliegina sulla torta del mercato del Napoli"

Le Interviste  
Romano: Ecco alcuni dettagli del neo acquisto Baridò, ciliegina sulla torta del mercato del Napoli

Ultime notizie calciomercato Napoli -  Il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale Youtube si è soffermato su Baridò, ultimo acquisto del Napoli in questa sessione di calciomercato:

"Chiudo parlando di Baridò, questo giovane talento che dalla Juventus è passato al Napoli. È stato un po’ la ciliegina finale del mercato degli azzurri, perché parliamo di un Napoli molto soddisfatto del proprio operato, costruito in largo anticipo – proprio come voleva Antonio Conte – ma arricchito anche da qualche colpo d’agosto.

Baridò è un classe 2008, considerato un vero talento. Manna lo conosce molto bene, e il Napoli ha deciso di puntarci, investendo una cifra intorno agli 800 mila euro. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2028, con due anni di opzione, e il club partenopeo vede in lui una vera opportunità.

Baridò era in scadenza con la Juventus, e i bianconeri – non avendo trovato un accordo nemmeno vicino per il rinnovo – hanno preferito monetizzare, piuttosto che perderlo a zero. Alla Juve non era ancora ritenuto pronto per entrare nel giro della prima squadra, mentre il Napoli ha offerto un percorso diverso: un contratto lungo e un progetto più chiaro. E così Baridò approda al Napoli, la ciliegina che chiude il mercato estivo degli azzurri".

