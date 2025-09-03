Lo stadio del Napoli a Ponticelli? Nuova proposta in consiglio comunale | VIDEO

Lo stadio del Napoli a Ponticelli? Nuova proposta in consiglio comunale | VIDEO

Massimo Cilenti, consigliere del Comune di Napoli, propone in aula di costruire nel quartiere di Ponticelli il nuovo stadio del Napoli

"Lo stadio Maradona è diventato un pozzo senza fine: abbiamo la necessità di spendere milioni di euro ogni anno per mantenerlo in vita. Il presidente del Napoli ha fatto una proposta, più o meno accettabile nei modi per la verità, perché come al solito ha l'idea di sentirsi il proprietario delle ferriere e così non è. Per quanto siamo tutti legati al Maradona, è uno stadio vecchio che non risponde più ai requisiti ed ha senso spendere altri soldi per riattivare uno stadio che probabilmente tra 5 anni avrà bisogno di nuovi lavori?

De Laurentiis ha fatto una proposta ed indica una disponibilità: ci sono spazi nella città che non sono destinati a nulla e che hanno reti stradali, ferroviarie che possono essere utilizzate e possono fornire una viabilità veloce a chi vuole recarsi allo stadio. Ovviamente bisogna confrontarsi con gli assessori di competenza e con il Sindaco, non può decidere da solo".

