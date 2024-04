Careca: "Ho conosciuto Osimhen di persona, vi assicuro una cosa. Mi auguro che De Laurentiis..." | VIDEO CN24

Antonio Careca, ex bomber del Napoli, ha ricevuto il premio USSI Vincenzo Margiotta 2024 ad Agropoli dove ha ritrovato il suo storico massaggiatore Salvatore Carmando:

"Ringrazio per questo invito e questo premio qui ad Agropoli, ritrovare i tifosi del Napoli è sempre bello. Poi c'è anche Carmando qui con me, sono sempre bei ricordi. Il Napoli di quest'anno? L'ho seguito un po', l'anno scorso è andato alla grande e invece non sta andando bene. Ha avuto il problema con gli allenatori, ha avuto vari infortuni. Mi auguro che possa finire la stagione al meglio possibile, perché i tifosi meritano di trovare il Napoli sempre in alto".

"Più forte il mio Napoli o quello dell'anno scorso? Difficile fare questi paragoni, noi avevamo Diego e quel calcio li era totalmente diverso. Era meglio probabilmente".



"Addio Osimhen, chi per sostituirlo? Se dovesse andare via, mi auguro che possa continuare a fare la storia altrove. Ho conosciuto Osimhen l'anno scorso, è una bravissima persona. Se andrà via, lascerà sicuramente il segno. Mi auguro che il presidente possa sostituirlo al meglio e dare continuità.