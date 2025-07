Caprile, l'agente: "Futuro? Se arrivasse un'offerta indecente la valuteremo, ma l'intenzione è restare a Cagliari"

Graziano Battistini, agente di Caprile tra i tanti, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto riportato dal comunicato stampa dell'emittente radiofonica:

"Il futuro di Caprile? Il mercato è sempre aperto, ma la nostra intenzione è quella di stare al Cagliari. Poi, se dovesse arrivare un'offerta indecente la valuteremo. Eventualmente ci dovrebbero guadagnare tutti tra il Cagliari e Caprile. Cragno al Napoli? E' un ragazzo top, non lo seguo da un anno e mezzo ormai. Il ragazzo è stato un po' sfortunato, ma gli auguro il meglio perchè, oltre ad essere un bravissimo portiere, è un ragazzo eccezionale. Meret e Milinkovic-Savic? Quando si va a lavorare con Conte non c'è rischio di fraintendimenti, l'importante è chiarire le gerarchie all'inizio. Anche l'anno scorso il Napoli aveva due portieri che volevano giocare, ma c'era una sola competizione. Quest'anno, invece, ci sono più competizioni e si può dar spazio al secondo portiere. Il Napoli ha un grandissimo allenatore che non aprirebbe ad alcun fraintendimento".