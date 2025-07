Da Bologna - Anche il Manchester United su Ndoye! Rilancio De Laurentiis: cifre e dettagli

Come riportato dal Corriere di Bologna, lo stesso Ndoye ancora non ha preso una decisione definitiva:

"La prima mossa è stata quella del Napoli, che è arrivato a un’offerta da 40 milioni complessivi per l’esterno. Un rilancio economico da parte del club di De Laurentiis, ma con formula che non piace al Bologna: 9 di prestito, più 26 di obbligo di riscatto e 5 di bonus, struttura molto simile a quella con cui il Napoli ha preso Lucca dall’Udinese.

La cifra è vicina ai desideri rossoblù - ma bisogna spingersi intorno ai 45 milioni complessivi - pertanto le inglesi e il Borussia Dortmund restano in gioco: anche il Nottingham Forest sta preparando una seconda offerta migliore di quella rifiutata giorni fa, che toccherà i 37 milioni più 5 di bonus. Numeri importanti in attesa dell’arrivo del Manchester United, l’ultimo club in ordine di tempo ad unirsi alla partita per l’esterno svizzero: lì Ndoye ha uno sponsor importante come Joshua Zirkzee".