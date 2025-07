Sportitalia - Napoli è la priorità di Ndoye, il Bologna non si smuove! Colloqui con il Chelsea per Sterling, può partire in prestito

Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato alcuni aggiornamenti a proposito delle voci che vedono coinvolta la SSC Napoli, Ndoye e Sterling. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Napoli andrà avanti per Ndoye, sapendo che il Bologna chiede 45 milioni di euro. Il Nottingham ha offerto di più di ingaggio, ma non ha ancora proposto le cifre chiede dal Bologna. Ndoye vuole andare al Napoli, il Nottingham non è la sua priorità ma ci andrebbe. Nel frattempo il Napoli sta studiando delle alternative. C’è stato un sondaggio per Kevin, però il Napoli ha avuto dei contatti fitti con il Chelsea nella giornata di oggi per Sterling. Conte e Manna lo gradiscono e il Chelsea può darlo in prestito. È una pista da seguire”.