Manuele Baiocchini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Sky Sport 24 a proposito dell'affare con il Siviglia per Juanlu Sanchez:

"È ancora vivo l’interesse per Juanlu, ma il Siviglia non si smuove dalle sue richieste. Gli spagnolo chiedono 20 milioni di euro, il Napoli offre massimo 12 milioni di euro più eventuali bonus che portano le cifre fino a 16 milioni di euro, ma il Siviglia non abbassa le sue pretese. Trattativa in fase di stallo".