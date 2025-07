Ritiro Napoli Dimaro 2025 - Il Napoli di Antonio Conte continua a lavorare a Dimaro Folgarida. Il club partenopeo ha diramato il consueto report di allenamento che prosegue in Trentino:

"Ottavo giorno di ritiro a Dimaro. Nella seduta mattutina gli azzurri, suddivisi in due gruppi, sono stati impegnati in un lavoro in palestra. A seguire, parte tattica in campo. Nel pomeriggio sessione incentrata sulla fase difensiva".