Cammaroto: "Gasperini guadagna 9 milioni all'Atalanta grazie ad una clausola. La pista Napoli impraticabile per due motivi"

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto scrive su Napolimagazine sulla possibilità Gasperini sulla panchina del Napoli:

"Gasperini ha il gradimento di De Laurentiis ma anche qui non ci sono le condizioni sia tecniche che economiche. Il tecnico bergamasco vorrebbe "rivoluzionare" l'organico più di ogni altro papabile allenatore azzurro, ma soprattutto ha un ingaggio fuori dai parametri del Napoli e con pretese superiori persino a Conte. Attenzione perché Gasperini potrebbe invece diventare l'alternativa a Thiago Motta per la Juventus ed è per questo che non ha ancora chiuso l'intesa sul rinnovo con l'Atalanta.

Forse pochi sanno che Gasperini sarebbe arrivato a percepire con l'Atalanta addirittura più di Allegri, 9 mln in una stagione. Il contratto di base è di circa 3 milioni e mezzo di euro, ma Gasperini avrebbe in suo favore una sorta di premio per la capacità di valorizzare la rosa, con il 3% sulle plusvalenze del club con la vendita dei giocatori. Una clausula del genere, conoscendo De Laurentiis è del tutto impensabile da immaginare nel Napoli, e chiuderebbe ogni discorso sul nascere".