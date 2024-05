Peppe Iodice: "Una fonte sicura mi ha svelato il nuovo allenatore del Napoli!" | VIDEO

Torna "Gli Occasionali", il podcast di CalcioNapoli24 in cui intervistiamo esponenti della cultura napoletana, dallo sport alla comicità, passando per l'arte, il cinema, la musica, la gastronomia e il mondo del web. Seconda stagione ed episodio n° 13 con l'attore, comico, cabarettista e presentatore tv Peppe Iodice!

Reduce dal successo del Peppy Night in tv e teatro, lo show di Peppe Iodice sbarca allo stadio Diego Armando Maradona in un grande evento il 30 maggio 2024! Già venduti 11mila biglietti, ne restano a disposizione poco meno di 1000. Acquista i biglietti per il Peppy Night su TicketOne: https://www.ticketone.it/event/peppy-night-stadio-armando-maradona-18552236/

Guarda l'episodio con Peppe Iodice sul nostro canale YouTube.

Intervista a Peppe Iodice

Con Peppe Iodice abbiamo parlato anche del Napoli. Ci ha raccontato della festa scudetto l'anno scorso, allo stadio Maradona: "Tutti noi facenti parte del cast della festa eravamo mischiati ai calciatori, fu una cosa meravigliosa per noi tifosi. I microfoni però non funzionavano proprio, non c'era la possibilità, ci sarebbero dovuti essere mesi di prova. Io ero in Curva con 40-50mila telefonini che interrompevano la frequenza del microfono. Fu bello come mi accolsero le due curve: gli ultras non erano proprio contenti di quella festa, ma mi accolsero con grande affetto, con abbracci e cori. Ma quando poi andammo in onda i microfoni non funzionavano bene. Dal punto di vista televisivo poteva andare meglio, ma si sentì pochissimo. De Laurentiis si venne a sedere vicino a me, mi disse "ma chi t'ha dato il microfono?" e poi dopo disse in diretta il nome del fonico, una cosa che solo lui poteva fare. Al Peppy Night lui sarebbe fantastico".

Lo scudetto e il fallimento di quest'anno: "Dopo una gioia così grande, sembra quasi naturale una delusione così grande. Ma così tanto grande era imprevedibile. Qualcosa è successo. Gli errori del presidente sono sotto gli occhi di tutti, ma anche i calciatori hanno fatto errori di valutazione. Credo ci siano stati dei gap col presidente, i giocatori non si sono sentiti più vicini alla causa. Ma quando i giocatori vanno in campo, devono tenere in considerazione il popolo napoletano e non l'hanno fatto. Certo sono ragazzi giovani, ma non hanno tenuto in considerazione il pubblico che tutte le domeniche ha aspettato un rilancio. Non c'è cattiva fede, ma hanno fatto una cosa grave. I giocatori stessi risentiranno di questa stagione negativa, il loro peso contrattuale è diminuito".

Nuovo allenatore, notizia bomba di Peppe Iodice: "Ho una fonte milanese che mi ha detto che siamo molto vicini al nuovo allenatore. È una persona che solitamente indovina, mi ha detto che prendiamo Pioli, l'allenatore del Milan. Lui è una fonte molto vicina a ciò che accade a Milano. Spero sia annunciato il prima possibile, anche se a me Conte mi darebbe più entusiasmo. Avremmo bisogno di uno come lui".