Calciomercato Napoli, è lui l'erede di Osimhen? Può andare agli Europei

Calciomercato Napoli. Jean-Philippe Mateta è uno dei papabili nomi che stanno orbitando in chiave Napoli per rimpiazzare il partente Victor Osimhen.

Calciomercato Napoli, chi è Mateta?

Mateta

Jean-Philippe Mateta è un attaccante francese in forza al Crystal Palace dal 21 gennaio 2021. Tatticamente viene impiegato come punta centrale nel 3-4-2-1, tra le sue caratteristiche principali troviamo la forza fisica e il suo colpo di testa. Data la sua altezza di ben 192 cm è bravo ad utilizzare la sua statura al meglio per aprire gli spazi ai due trequartisti che lo seguono. Questa stagione in Inghilterra ha totalizzato 38 presenze condite da 16 goal e 4 assist.

Mateta inizia a giocare tra i professionisti nel 2014 per il club francese Chateauroux per poi passare due stagioni dopo al Olympique Lione dove però non ha molta fortuna, così di comune accordo con la squadra decide di andare in prestito sempre in terra francese al Le Havre. Nella stagione con il Le Havre totalizza 35 presenze nelle quali mette a segno 17 goal, dopo le prestazioni convincenti passa a titolo definitivo al Mainz in Germania dove in 67 partite totalizza 24 goal e diventa uno dei giocatori più importanti della squadra.

Di fronte ad un offerta di 15 milioni da parte del Crystal Palace, il Le Havre si trova costretto ad accettare, cosi Mateta nella sessione invernale del 2020/2021 passa per 15 milioni di euro al Crystal Palace dove inizialmente alterna grandi prestazioni a partite meno buone, complice il fatto di essere sempre il ballottaggio con Odsonne Edouard.

Quest’anno però Mateta sembra rinato e sembra pronto a prendersi il posto da titolare in una grande piazza, infatti è diventato una delle pedine insostituibili nello scacchiere tattico di Oliver Glasner (attuale allenatore del Crystal Palace). Nelle ultime 12 partite ha segnato 10 goal che hanno permesso al Palace di giungere ad una salvezza più che tranquilla e nel mentre di togliersi anche qualche sfizio riuscendo ad imporsi largamente su squadre importanti, come il 4-0 rifilato poche settimane fa al Manchester United.

La cifra massima a cui è mai arrivato il cartellino dell’attaccante francese è stata di 22 milioni di euro raggiunta nel 2019 quando vestiva la casacca del Mainz. Analizzando bene i dati di Mateta possiamo vedere che la sua media realizzativa si aggira su 1 goal ogni 3 partite di media circa (per l’esattezza 1 ogni 2,9 partite), dopo questa stagione difficilmente il Palace lo lascerà partire per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro che è la valutazione attuale del suon cartellino (dato trasfermarket) che però nelle prossime settimane potrebbe lievitare ancora date le prestazioni dell’attaccante.

In passato si erano già sentite voci sul suo possibile trasferimento in Italia, precedentemente si era notato un interesse del Torino poi mai veramente entrato nel vivo come trattativa, infatti il club granata lo aveva indicato come potenziale titolare, ma poi ha virato su Duvan Zapata. Tatticamente si inserirebbe bene nel contesto del Napoli sia se come nuovo allenatore arrivasse Antonio Conte sia se arrivasse Gasperini; Mateta è un attaccante fisico che ricorda per caratteristiche giocatori come Zapata e Scamacca allenati da Gasperini e come Lukaku allenato e fortemente voluto da Conte.