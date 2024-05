Calciomercato Milan, dalla Francia sicuri: "Cardinale paga la clausola!". Era un'idea anche per il Napoli

Calciomercato Milan: occhi su Serhou Guirassy, attaccante franco-guineiano dello Stoccarda! Classe 1996, quest'anno è già a quota 26 gol e 2 assist in 27 partite nel campionato tedesco di Bundesliga.

Calcio mercato Milan, colpo Guirassy pronto

Secondo quanto rigerisce il giornalista Santi Aouna per FootMercato, adesso il Milan ne avrebbe fatto la sua priorità per il calciomercato 2024-2025. L'AC Milan di Jerry Cardinale sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Guirassy, che a 27 anni si trasferirebbe nel campionato italiano.

Guirassy

Su Guirassy, oltre al Milan, c'è anche il Borussia Dortmund. I tifosi del Napoli però ricorderanno che l'attaccante della Guinea è stato accostato anche al Napoli già da gennaio, come potenziale sostituto di Victor Osimhen.

Senza la Champions League, però, difficilmente il Napoli in estate riuscirà ad attirare l'attenzione di grandi attaccanti già proiettati verso le big del calcio europeo. Il Milan ha l'occasione di portare in Italia un potenziale top-player che si è già imposto a suon di gol nel campionato tedesco e in quello francese.