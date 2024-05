Bruscolotti sgancia la bomba: "Da due giorni mi danno per certo Conte al Napoli"

L’ex giocatore e capitano del Napoli Beppe Bruscolotti è intervenuto nel corso di Radio Goal” sulle frequenze di radio Kiss Kiss Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“A questo punto io sarei per un’annata tranquilla nella quale possiamo buttare le basi per un buon futuro, tirandosi fuori delle coppe per un anno si potrebbe programmare meglio il futuro. De Laurentiis si sta “juventinizzando”? È difficile fare un toto allenatori ogni giorno cambiano gli accostamenti alla squadra. Allegri? Ieri si è lasciato andare, ha ricevuto troppe critiche e dopo una finale di coppa Italia vinta ha espresso tutto il suo dissenso.

Mercato Napoli? Due difensori sicuramente servono poi credo che servano che un centrocampista e due attaccanti ma bisogna vedere chi rimane.

Gasperini? Sta bene dove sta, in tutti i sensi. Pioli è stato messo in discussione a Milano. Da due giorni però mi danno per certo Conte".