Abruzzo, il pres. Marsilio: "Il Napoli ha già opzionato altri 6 anni di ritiro a Castel di Sangro"

Ultime notizie SSC Napoli - Conferenza stampa De Laurentiis, il presidente De Laurentiis torna a parlare in conferenza stampa da Palazzo Petrucci. L'occasione è la presentazione del doppio ritiro estivo 2024 della SSC Napoli, che avrà luogo fra il Trentino e l'Abruzzo. Prima a Dimaro-Folgarida dall'11 al 21 luglio 2024, per il tredicesimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane). Successivamente a Castel di Sangro dal 25 luglio al 10 agosto (date da confermare in via definitiva).

Ritiri SSC Napoli: conferenza stampa De Laurentiis

Con il presidente De Laurentiis della SSC Napoli, a presentare il doppio ritiro estivo del club partenopeo vi saranno le delegazioni del Trentino e dell'Abruzzo. Conferenza stampa che potrete seguire in diretta video su CalcioNapoli24 (Youtube e TV, al canale 79 DTT) alle ore 16:30 nella splendida cornice di Palazzo Petrucci.

Di seguito tutte le dichiarazioni dei protagonisti.

Presidente Regione Abruzzo, Marco Marsilio:

"Il Napoli ha già opzionato altri 6 anni di ritiro in Abruzzo a Castel di Sangro, per noi è motivo di orgoglio. Chi viene da noi può allenare i professionisti nelle condizioni migliori possibili. Questo per noi è un biglietto da visita importante. Ringrazio il sindaco Angelo Caruso che ha potenziato l'offerta sportiva. Abbiamo sposato la tesi secondo cui lo sport è grande veicolo di benessere e turismo. L'impegno economico che mettiamo in campo è ben ripagato"