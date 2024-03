Bucciantini: "La Roma sia d'esempio per il Napoli, la Champions è ancora possibile"

Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di Canale 8, durante 'Ne Parliamo il Lunedì':

“Quando l'Inter parte è micidiale ma il Napoli ha fatto un'ultima parte di partita importante. Simeone e Raspadori lo scorso anno hanno fatto un qualcosa di incredibile, quasi un delitto tenere fuori qualcuno, ma in questa stagione hanno deluso. Il Napoli non ha vinto ieri, non lo faceva da tempo. La Roma sembra oggi destinata alla Champions, sono bastate poche partite. Il Napoli deve crederci partendo dal recupero di Osimhen”.