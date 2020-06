Borriello, assessore comune di Napoli: "Stadi aperti già a fine giugno nelle regioni a contagio zero. Finale Champions a Napoli? Sarebbe un sogno"

Ultime calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli:

“Per lo stadio è tutto pronto. Settimana prossima la squadra proverà ad allenarsi al San Paolo, il protocollo della FIGC è molto rigido: ci sono solo 300 persone ammesse. Se il pallone va nel fossato, non può essere recuperato, dovrebbe essere disinfettato e riportato su. Riaprire lo stadio? stiamo cavalcando l'idea. Ho letto di un'apertura della FIGC, con tutti i giornalisti sportivi dobbiamo portare avanti questo percorso. Alla fine di quest'ultimo, penso ad un'apertura per fine giugno. Il 15 giugno riapriranno teatri e cinema, ne sono felice e mi precipiterò, quindi è giusto riaprire gli stadi. Ieri contagio 0 in Campania, abbiamo esultato. È la testimonianza della responsabilità del popolo napoletano, quando a Milano andavano ancora per baretti, qui avevamo già rispetto per la nostra salute. Da ciò che ho percepito, si può lavorare nelle Regioni con contagio 0, la riapertura degli stadi. Finale di Champions League al San Paolo? Magari, spero che il San Paolo abbia i requisiti. Sarebbe bellissimo, il massimo per la nostra città".