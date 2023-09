Bianchi: "Poche polemiche, diamo tempo a Garcia: il calcio è un qualcosa di sociale..."

Ottavio Bianchi è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Il ruolo dell'allenatore è sempre difficile e a Napoli ancora di più. A Napoli, il calcio è un qualcosa di sociale non di sportivo. Per giudicare il lavoro si dovevano aspettare 10 partite prima, ora ci sono le coppe e le Nazionali e tutto si riduce nei tempi. Date pazienza a Garcia, è cambiato l'assetto tecnico. Per non suscitare polemiche, si guarda all'estero, ma il filotto lo fanno in pochi. Bisogna essere meno critici con questo Napoli".