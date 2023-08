AS, Calemme a CN24: "Veiga già da una settimana ha detto sì al Napoli. E' nel mirino degli azzurri dalla scorsa primavera"

Mirko Calemme, giornalista di AS, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Gabri Veiga da una settimana ha detto sì al Napoli ed attende ora che i due club trovino l'accordo. Non escluso possano esserci novità a stretto giro di posta. La situazione di Zielinski è molto fluida, ma faccio fatica a sbilanciarmi sull'Al Ahli. Mi sbilancio invece su Gabri Veiga che il Napoli lo segue dalla scorsa primavera. Ha un ingaggio alla portata degli azzurri visto che guadagna meno di 500mila euro. Parliamo di un ragazzo 2002 di grande talento, lo scorso anno ha fatto più gol di tutti i centrocampisti azzurri. Porterebbe qualità, dinamismo ma che sa anche difendere bene".