Giancarlo Antognoni ha parlato ai microfoni di Radio Anch'io Sport soffermandosi anche sul momento del Napoli:

"Il Napoli resta una squadra che può puntare alla Champions. È in ritardo in campionato, ma è una squadra valida, con ottimi giocatori. Ha pagato il successo dell’anno scorso. Quando gli altri ti conoscono diventa più difficile, soprattutto nel calcio italiano nel quale si pensa prima a non far giocare gli avversari. Basta mettere due giocatori su Osimhen e Kvara, e diventa complicato".