Dursun Özbek, presidente del Galatasaray, è pronto ad abbracciare Victor Osimhen. Affare in chiusura con la SSC Napoli, ma intanto, come confermato dalla Turchia, avrebbe avuto un colloquio con il consiglio di amministrazione del club. A loro si è così rivolto:

"Non parlate con nessuno finché non avremo ingaggiato Osimhen. Non faremo alcun trasferimento finché non troveremo le risorse per ingaggiare un portiere. Se necessario, faremo giocare Nelsson".