Il collega Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Tutte le partite della Roma sono state le stesse. Se la Roma cerca di cambiare atteggiamento rischierebbe troppo contro il Napoli. Mi immagino un Mourinho conservativo per cercare di arginare gli azzurri.

Il Napoli dovrà solo stare attento a qualche giocata estemporanea di un Dybala.

Mi aspetto più Spinazzola come esterno sinistro, ma bisogna vedere il calciatore come sta.

Considero Mourinho un allenatore superato".