Zerbin, l'agente: "Mazzarri dispiaciuto del suo addio, ma tornerà! Con il francese non si allenava, va al Monza perchè è un favore tra De Laurentiis e Galliani" | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Furio Valcareggi, membro dell’entourage del centrocampista del Napoli Alessio Zerbin, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Alessio Zerbin al Napoli? Forse sarebbe uscito dalla porta piccola, fosse rimasto Garcia: Mazzarri gli ha dato luce ed è andato via dispiaciuto, ma vuole tornare dalla porta principale. Mazzarri l’ha impiegato, era triste quando ha saputo che sarebbe andato via: il nostro impegno è tornare a Napoli con tutto il bagaglio tecnico che farà vedere a Monza. Con il francese, lo chiamo così, è stato un periodo brutto: non si allenavano nemmeno, adesso c’è il Monza ed ha accettato tutte le lusinghe di Galliani.

Come è andata con il Monza e con il Frosinone? Angelozzi aveva una precedenza importante, ma è stato un rimborso per l’arrivo dell’extracomunitario Popovic: c’era bisogno di uno slot, Galliani lo ha preso e lo ha tesserato perchè poteva. Era una manovra semplice, questione di burocrazia: il Frosinone non poteva più prenderlo, il Monza ha fatto uno scambio di favori con Galliani e De Laurentiis. Noi siamo stati moscerini davanti a loro due, ma abbiamo accettato ed è una bella occasione.

Palladino e la doppietta in Supercoppa? Ha fatto due gol alla mia Fiorentina, ma sono stati due gol come una manna dal cielo: è venuto il bello di Zerbin, con l’Inter ha ribadito la sua forza e al Monza farà l’esterno sinistro come da protocollo, farà il quinto di centrocampo e lo farà bene, così come nei tre davanti. Farà bene, lo dico.

Duttilità? Alessio è un giocatore moderno, ha un motore potente, ha estro e tiro in porta, non fa fatica, è uno che ha durata e polmoni: è un ragazzo che si impegna, poi tornerà a Napoli felice di giocare nel Napoli. Pensiamoci, ha già fatto sei anni in azzurro.

La testata contro il palo contro la Fiorentina? Credeva di essersela aperta, invece ha strusciato: il dolore fisico è stato un pizzicotto, non ha avuto problemi. Tutti si sono preoccupati per niente”