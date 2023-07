Osimhen ed il suo agente in viaggio per Dimaro: le ultime sul rinnovo | ESCLUSIVA

Victor Osimhen e Roberto Calenda sono in viaggio per Dimaro: nuovo capitolo nella trattativa per il rinnovo dell'attaccante nigeriano che è pronto a firmare con il Napoli in caso di nuovo accordo.

Osimhen

Rinnovo Osimhen: Victor e l'agente in viaggio per Dimaro

Calciomercato SSC Napoli - Aggiornamenti da Dimaro: il gruppo di Garcia va via via completandosi con l'arrivo dei big. Oggi è la volta, tra gli altri, di Victor Osimhen. Il capocannoniere della scorsa Serie A con 26 reti è il più atteso. Quasi quanto il suo rinnovo: la sua firma su un nuovo contratto farebbe felici i tifosi, desiderosi di vederlo esultare ancora con la maglia azzurra. Come appreso dalla nostra redazione, in sua compagnia sta viaggiando il suo agente Roberto Calenda.

Ieri il manager con un tweet sul suo profilo ha chiarito come il nuovo accordo col Napoli sia una priorità: d'altronde lo stesso Osimhen, pubblicamente e a più riprese, ha affermato di voler continuare a vincere con gli azzurri.

Calenda Osimhen

Le ultime sul rinnovo di Osimhen

Fino ad ora le parti non sono riuscite a trovare ancora una quadra: la società è in attesa del famoso "duecentino" (l'offerta capace di far vacillare De Laurentiis) ma sarebbe felice allo stesso modo qualora il bomber restasse. Osimhen, a sua volta, si aspetta un giusto riconoscimento dopo una stagione straordinaria da parte del Napoli, proporzionale anche alla valutazione che lo stesso presidente fa dell'attaccante.