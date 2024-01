CN24 - Hamed Junior Traoré ad un passo dal Napoli: svelate opzioni e durata del prestito

Calciomercato Napoli - Napoli-Traoré, ci siamo. Quello che è stato un profilo a lungo seguito prima del suo trasferimento in Premier potrebbe diventare un'occasione di mercato. Quest'anno infatti l'ex Sassuolo è approdato al Bournemouth ma la sua avventura è stata penalizzata dall'aver contratto la malaria: per fortuna, proprio negli ultimi giorni infatti ha sostenuto delle visite mediche che ne hanno decretato la ompleta guarigione.

Mercato Napoli, i dettagli su Traoré

Prima che potesse scatenarsi un'asta, gli azzurri hanno deciso di accelerare nella trattativa arrivando, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ad un prestito della durata di 18 mesi, ragionando sulla possibilità di inserire un diritto di riscatto, per ora non confermato. Centrocampista offensivo o esterno a sinistra, il Napoli ha pensato a Traoré inizialmente come sostituto di Eljif Elmas, ma si ritrova in squadra un jolly d'attacco, per il quale c'è la concorrenza di Roma di Milan.