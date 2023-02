Scendendo in campo contro la Cremonese, Alex Meret raggiungerebbe le 100 presenze in Serie A TIM. Strano a dirsi, decisamente poche per il portiere del Napoli. Preda per quattro anni di un dualismo con David Ospina che l’ha visto alternarsi a seconda degli infortuni, dell’allenatore di turno, fino a portarlo allo sfinimento: dal mancato trasferimento allo Spezia, però, il portiere nato a Udine si è ripreso il posto da titolare e domenica sera può eguagliare il suo personale record di sempre di presenze in un campionato di Serie A: 22, mai una di più in massima serie (così nel 2019-20 e nel 20-21).

Le incomprensioni di Meret nate da…Mezzoni

99 in Serie A, 86 con la maglia del Napoli: le rimanenti 13, con la SPAL 2017-18, portarono De Laurentiis a spendere 26 milioni di euro per acquistarlo. Due milioni per ogni presenza, rimasero tali fino alla 15° di campionato: uno sciagurato allenamento a Dimaro-Folgarida, un pallone troppo lungo per Francesco Mezzoni - ora all’Ancona -, un tentativo di tiro, la scarpa che impatta sul braccio sinistro, frattura del terzo medio dell’ulna. Con quel tiro nacque il dualismo con Ospina, che arrivò in extremis, e da lì una serie di incomprensioni sulla continuità di utilizzo mai avuta. Fino a quest’anno, quando il demone della discontinuità l’ha lasciato stare definitivamente.

Meret quota 100 e la speranza di festeggiare a casa

Dalla pedata di Mezzoni al contratto in scadenza allungato per il bene di tutti: invece del giugno 2023, dodici mesi in più con la possibilità, per De Laurentiis, di arrivare fino al 2025. Un accordo a medio termine, per capire se le qualità di Alex potessero rivelarsi ancora una volta di più, o quantomeno per riservarsi una carta in mano tale da poter aumentare eventuali richieste in sede di mercato. Di questo, però, ci sarà tempo. Adesso è il tempo di quota 100 in Serie A per Alex Meret. Per le 100 in maglia Napoli si potrebbe festeggiare - Champions permettendo - il 3 maggio con l’Udinese. A Udine, a casa sua. Magari festeggiando anche qualcosa in più della tripla cifra in maglia azzurra.

