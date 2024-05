Calciomercato Napoli, si allontana Junior Traoré approdato lo scorso gennaio dalla Premier League. Si va infatti verso la mancata conferma dell'ex Sassuolo.

Mercato Napoli, Traoré ai saluti?

Conferme in tal senso arrivano dal collega di Sportitalia Gianluigi Longari: "Napoli, sempre difficile il riscatto di Junior Traore che farà ritorno al Bournemouth. Tra le società interessate c’è anche il Crystal Palace intenzionato a richiedere Traore in prestito al suo club di appartenenza la prossima estate", riferisce via social.