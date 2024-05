Maradona, le figlie vogliono impedire l’asta del Pallone d’Oro ritrovato! Ricorso urgente

Ultime notizie calcio - Non sarà messo all’asta il Pallone d’Oro di Maradona ritrovato. O meglio, gli eredi del Pibe de Oro vogliono impedire che il prezioso cimelio venga venduto e ha dato mandato a un legale di agire.

Caos pallone d'oro Maradona: cosa sta succedendo

Come scrive Sky Tg 24, "la famiglia di Maradona ha deciso di frenare l’asta che metterà in vendita il Pallone d’oro. La casa d’aste francese afferma nella propria pagina web che l’oggetto appartiene ad una “collezione privata” ma le figlie di Diego, Dalma e Gianina insieme all’ex moglie Veronica Ojeda, sostengono quel trofeo sia stato rubato e che l’attuale proprietario non ha la potestà per poterlo vendere.

Gilles Moreu, avvocato dello studio legale Paradox contattato dagli eredi di “El Diez”, ha dichiarato infatti che presenterà un ricorso urgente al presidente del tribunale di Nanterra vicino a Parigi, per ritirare il Pallone d’Oro dall’asta".