Napoli a rischio Europa? L’ennesimo fallimento di una stagione che va cancellata! De Laurentiis ha provato in ogni modo a motivare la squadra

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli è con un piede fuori dall’Europa dopo quattordici partecipazioni consecutive alle coppe come nessun’altra squadra del campionato, ne parla il Corriere dello Sport.

Il club azzurro rischia di perdere aritmeticamente anche la Conference in caso di sconfitta contro la Fiorentina:

"Sarebbe la beffa delle beffe. L’ennesimo fallimento di una stagione che va cancellata e dimenticata molto in fretta. Al massimo conservata nella memoria come tutto quello che non va assolutamente ripetuto in campo e fuori.

De Laurentiis ha provato in ogni modo a motivare la squadra: ha promesso premi più volte, e alla vigilia del ritorno a Barcellona arrivò a offrire 10 milioni in caso di passaggio ai quarti e qualificazione al Mondiale per club"