Sentite Accardi: "Allegri più vincente di Conte! Avete letto ieri Zazzaroni? Ha ragione"

Calciomercato Napoli - “Il Napoli è fuori dall'Europa ma quest'anno, abbiamo detto, che il Napoli avrebbe ricominciato un processo di crescita perché si era chiuso un ciclo. E mi sorprende in positivo il fatto che il presidente voglia investire su certi allenatori a certe cifre che forse nessuno si sarebbe aspettato. Credo - ha detto l’agente Fifa Beppe Accardi e dirigente a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - che Gasperini, Pioli, Conte e Italiano siano 4 allenatori con caratteristiche differenti. Si sa che se arriva Conte vorrà giocatori che costano soldi oltre al contratto. Se arriva Gasperini è un progetto differente perché puoi programmare e prendere giocatori che costano meno ma hanno prospettive importantissime e puoi creare un percorso diverso. Gli altri due sono progetti un pochino meno importanti a livello di nome ma comunque importantissimi perché hanno caratteristiche per poter lavorare benissimo.

Ultimissime allenatore Napoli

"Secondo me qualsiasi allenatore fosse venuto a Napoli avrebbe fallito dopo la brutta partenza. Io credo che Calzona si debba apprezzarlo perché nessun allenatore, senza il legame forte con Napoli che lui ha, sarebbe venuto a prendersi una tale patata bollente. Chi veniva ad allenare il Napoli già sapeva che sarebbe andato incontro a dei problemi. Solo un pazzo o un innamorato potevano venire a Napoli a cercare di fare qualcosa di importante. Sicuramente Manna e Allegri avranno parlato dell'ipotesi Napoli.

Ha ragione il tifoso che ha detto che Allegri e Conte non hanno gioco. Cambiano i risultati, Allegri è stato più vincente. Qualsiasi sport, infatti, vive dei risultati: se vinci hai ragione, se perdi no. In Italia io credo che Allegri sia più vincente ma stiamo parlando di allenatori che sono top nel mondo. Come ha scritto ieri Zazzaroni, Allegri, in una condizione societaria come la Juve di oggi, con quella squadra e con tutti i problemi che hanno, ha fatto un miracolo ad arrivare dove è arrivato. Quindi se venisse a Napoli farebbe sicuramente bene”.