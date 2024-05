Calciomercato Napoli, Relevo annuncia: Dovbyk è sul mercato, la richiesta del Girona

Calciomercato Napoli, Artem Dovbyk individuato come uno dei possibili eredi di Victor Osimhen designato a partire a fine campionato. Oltre al nome di Romelu Lukaku considerato soprattutto per il possibile approdo di Antonio Conte in azzurro, c’ anche il nome del bomber del Girona.

Mercato Napoli, il Girona apre alla cessione di Dovbyk

E sembrerebbe che la società spagnola, nonostante la qualificazione in Champions League per il prossimo anno, sia pronta ad ascoltare le offerte che verranno. Tuttavia la cessione può avvenire solo a un prezzo, ovvero attorno ai 40 milioni di euro. Sulle tracce del polacco ci sono in particolare Juventus, Milan e Napoli ma al momento nessuno ha presentato proposte concrete: si parla solo di sondaggi.