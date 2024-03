Calzona in conferenza: "Se non tiriamo fuori l'orgoglio abbiamo fallito, questa città merita rispetto e un finale dignitoso"

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Napoli-Atalanta con le dichiarazioni live dallo stadio Maradona dell'allenatore della SSC Napoli Francesco Calzona.

Napoli-Atalanta: conferenza Calzona

Di seguito in conferenza stampa l'allenatore della SSC Napoli Francesco Calzona dopo Napoli-Atalanta. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa dello stadio Maradona di Fuorigrotta.

"Quando perdi in casa 0-3, noi siamo il Napoli, dobbiamo sopportare anche la contestazione legittima che non ci hanno mai contestato fino ad oggi. La situazione di Juan Jesus non ha condizionata assolutamente la prestazione della squadra.

Ci manca solidità, siamo una squadra fragile quando non abbiamo la palla. Questo è il probelma più grosso, non siamo giocando da squadra e non riusciamo a fare reparto. Spesso siamo a rincorrere e non siamo stati solidi come capitato contro l'Inter. Loro sono più forti fisicamente.

Non ho visto un Napoli senza entusiasmo, la squadra fino al 90esimo nella confusione totale ha provato a rimontare la partita. Nel secondo tempo ci sono state 4 occasioni nitide, ma abbiamo fatto tanta confusione. Come successo a Barcellona siamo diventati una squadra normale senza organizzazione appena cambiamo modulo. La squadra ha provato a restare fino alla fine in partita anche se confusione.

Ho già parlato della situazione mia che sono andato a fare il ct della Slovacchia, ma nelle pause Nazionali si lavora prettamente sul lato fisico ed è difficile fare tattica. Anche nella normalità ti concentri sulla condizione fisica dei giocatori che restano, così è stato anche in questo caso senza di me.

E' chiaro che la Champions è lontana, la matematica non ci condanna ma è lontana. Per il resto siamo ancora in gioco, ma bisogna vincere ed essere solidi e ordinati. Per troppo poco tempo l'abbiamo fatto durante la partita oggi.

Dobbiamo trovare la forza di fare quello che fino ad ora non abbiamo fatto. Se non tiriamo fuori l'orgoglio abbiamo fallito, io e i ragazzi. Dobbiamo portare rispetto per questa città, dobbiamo tutti fare di più e chiudere la stagione in modo dignitosa. Altrimenti è un fallimento".