Caccia al nuovo Osimhen, il Napoli punta un altro nigeriano della Ligue 1

Calciomercato Napoli - Tanti i nomi accostati al Napoli in vista di quello che sarà il calciomercato della prossima estate. Andrà via quasi sicuramente Osimhen e spuntano fuori dei nomi molto importanti di attaccanti che possono approdare in azzurro. Tra questi c'è anche Terem Moffi del Nizza.

Calciomercato Napoli: Moffi nel mirino come sostituto di Osimhen

Andiamo alla scoperta di Terem Moffi, giovane attaccante del Nizza classe 1999 che è di Nazionalità nigeriana proprio come Osimhen, il giocatore che il Napoli cerca di sostituire in vista della prossima estate. Arriveranno circa 120 milioni per il bomber azzurro che dovrà lascere spazio ad un nuovo attaccante. Il Napoli potrebbe pescare anche questa volta in Ligue 1, dove nel Nizza c'è Terem Moffi anche lui della Nigeria e che ha convinto in questi anni gli scout azzurri.

11 gol in 27 presenze quest'anno e si sta confermano dopo i 21 gol segnati in 38 partite lo scorso anno. Tante le società che stanno iniziando a pensare a lui, un attaccante veloce e forte fisicamente capace di saper variare le sue giocate e il modo di fare gol. Oggi anche Terem Moffi è accostato al Napoli visto che è in scadenza 2027 e ha una valutazione di circa 25 milioni di euro.