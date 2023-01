Tabellone Coppa Italia 2022. Questa sera scendono in campo Roma-Genoa per gli Ottavi di Coppa Italia. La vincente scenderà in campo contro una tra Napoli e Cremonese. Intanto, dopo i fatti accaduti nei giorni scorsi, sono state tante le polemiche a distanza sugli scontri di Roma e Napoli. In questo momento, allo stadio Olimpico, sono arrivati i soliti cori contro il popolo napoletano nel corso del riscaldamento : "Odio Napoli!",.