Iezzo controcorrente: "Ma quale alternanza, Meret sarà titolare! Milinkovic? Giocherà solo la Coppa Italia"

Calciomercato SSC Napoli - Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, ha parlato così a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live:

"Milinkovic Savic-Meret? Io credo che non ci sarà alternanza. Meret è il portiere più scudettato della storia del Napoli, non scherziamo. Per il curriculum, Meret parte favorito. Ha già dimostrato di poter giocare a certi livelli e ha già esperienza europea. Non credo che ci sarà un portiere di campionato e uno di Champions. Meret partirà titolare e sicuramente Antonio Conte punterà su di lui anche in Champions. Credo che Milinkovic per quest’anno farà solo la Coppa Italia".