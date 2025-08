Calciomercato SSC Napoli - Matteo Moretto, attraverso il canale Youtube di Fabrizio Romano, ha parlato del futuro di Giovanni Simeone:

"Per quanto riguarda il Cholito Simeone, sia Pisa che Torino spingono forte per averlo. Negli ultimi giorni il Cholito ha ricevuto un’offerta dal Nottingham Forest ma per questioni personali vuole restare in Italia. Mi aspetto che Simeone sceglierà dove andare nella prossima settimana".