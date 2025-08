Marcolin: "Sta venendo fuori il Napoli più completo di sempre. Raspadori va confermato"

Dario Marcolin ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

“Il Napoli in questo momento è la squadra che sta operando di più sul mercato in serie A, almeno tra le big- ha detto l’ex azzurro e opinionista Dazn a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- e sta costruendo le coppie per ogni ruolo. Dalle trattative sembra che il Napoli si stia trasformando rispetto allo scorso allargando le scelte tecnico-tattiche. Anche pensare ad una mezz’ala come Fabbian o Miretti, che in teoria potrebbero non servire avendo già una grande mediana, significa che si vuole rendere la rosa eterogenea e pronta per ogni tipo di gara. Si va verso il Napoli più completo di sempre. Raspadori in bilico? Lui offre tante soluzioni tattiche, può giocare largo, più vicino a Lukaku, al posto di De Bruyne. Mi sembra che abbia accettato il ruolo di essere una chiave di svolta tattica ed anche negli scudetti è stato determinante. Egoisticamente io lo terrei, però è chiaro che in presenza di un’offerta importante tutto può essere rivisto.

Capirei se avesse voglia di trovare stimoli nuovi o spazio altrove, è una questione di scelte personali. Anche io in passato, dopo le esperienze in prestito al Genoa o al Cagliari, ho scelto di restare alla Lazio per vincere qualcosa pur non giocando sempre. Però sarebbe legittimo se lui volesse, a 25 anni, essere protagonista. Andare via da Napoli in questo momento è però difficile. Dopo che è sfumato Ndoye penso che al Napoli manchi il titolare a sinistra, che non so se può essere Noa Lang”