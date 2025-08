Il Mattino - Zanoli può restare! Ha 3 offerte ma sogna la Champions e le "liste" spingono il Napoli alla riflessione

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive del futuro di Zanoli, in un intreccio con Juanlu Sanchez:

"C'è da capire quale sarà il futuro di Zanoli, che fin qui ha avuto "flirt" estivi con Bologna, Fiorentina, Udinese. Non è detto che vada via, ma le pretendenti non mancano. A Zanoli restare e giocare la Champions non dispiacerebbe. In più, Alessandro è un prodotto del vivaio utile per le liste Italia-Europa. Stesso discorso che porterebbe a Miretti per il centrocampo".