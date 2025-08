Tuttosport - C'è il gradimento di Miretti al Napoli: proposto un quadriennale, le cifre

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport dà degli importanti aggiornamenti su Fabio Miretti. Ci sarebbe il gradimento del ragazzo agli azzurri. Il quotidiano riporta anche le cifre dell'intesa contrattuale. resta però da trovare l'accordo tra Napoli e Juve.

Offerta Napoli per Fabio Miretti

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport:

"A confermare il pressing dei partenopei pure l’agente del calciatore, Giovanni Branchini, che ai microfoni di Sky ha fatto il punto sul futuro professionale del suo assistito: «L’interesse del Napoli è vero, i due club (Juventus e Napoli, ndr) hanno iniziato a parlarsi. Il giocatore aspetta che venga presa una decisione». Tradotto: palla alle società, ma Fabio approderebbe volentieri alla corte di Antonio Conte, dove potrebbe consacrarsi ad alti livelli. Pronto un quadriennale con opzione per il quinto anno da 1,7 milioni a stagione. Ora manca l’intesa tra le due dirigenze, visto che il Napoli vorrebbe investire 10-11 milioni più bonus per rilevare il cartellino del talento piemontese. Pochi secondo la Vecchia Signora, che si aspetta proposte più elevate per dare il via libera alla vendita di Miretti".