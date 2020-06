Juve-Milan Coppa Italia, dove vederla? Match in onda venerdì 12 giugno alle ore 21

Coppa Italia Juve Milan - Juve Milan Coppa Italia quando si gioca? Juventus-MilanCoppa Italia, va in scena la semifinale di ritorno all'Allianz Stadium deserto. Niente tifosi per questo rush finale di Coppa Italia. Juventus, Milan, Napolie Intersi giocheranno il loro destino in Coppa Italia in pochissimo giorni. Date semifinali Coppa Italia: 12 e 13 giugno le semifinali di ritorno e il 17 giugno finale a Roma.

Coppa Italia

Juve Milan Coppa Italia, le ultime notizie

Ultimissime calcio - Juventus Milan Coppa Italia a porte chiuse - L'emergenza coronavirus ha fermato il calcio italiano per diversi mesi, niente tifosi per il momento agli stadi. Juve Milan Coppa Italia, si gioca all'Allianz Stadium.

Dove vedere Juve Milan in Tv

Chi trasmette Juve Milan? La gara tra Juventus e Milan sarà visibile in esclusiva sui canali Rai, non sarà necessario quindi disporre di un abbonamento a Sky Sport o Sky Calcio o DAZN. La partita di Coppa Italia Napoli Inter sarà disponibile in Tv su Rai 1. Sarà possibile seguire il match anche in streaming su Rai Play.

Dove vedere Juve Milan Coppa Italia Streaming

Juve Milan Coppa Italia orario

Juve-Milan orario - Juve Milan coppa Italia data: 12/06/2020 venerdì

Juventus Milan Coppa Italia orario: la partita si gioca alle ore 21:00.