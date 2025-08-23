Oriali a Dazn: "De Bruyne spettacolare, tra i più forti al mondo. Il sostituto di Lukaku..."

Lele OrialiÂ delÂ NapoliÂ ha parlato prima diÂ Sassuolo-NapoliÂ ai microfoni diÂ Dazn:

""Non posso darti una risposta, c'Ã¨ gente che si occupa di mercato come il ds. La sua assenza perÃ² puÃ² essere sopperita, quella di Romelu no (ride, ndr). Ci spiace, Ã¨ decisivo, determinante, Ã¨ un grande riferimento per tutti, sostituirlo non sarÃ certo facile ma la societÃ farÃ tutto il possibile per riuscirci.

L'ho sempre ritenuto uno dei piÃ¹ forti del mondo, ma da vicino anche solo per come si allena Ã¨ uno spettacolo. Ha idee e visione di gioco che sono oltre, a volte non le capiamo neanche noi. E' di un altro livello. Scudetto? L'Inter Ã¨ superiore a tutte le altre, il nostro obiettivo Ã¨ crescere e migliorarci restando in Champions League".