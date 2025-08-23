Oriali a Dazn: "De Bruyne spettacolare, tra i più forti al mondo. Il sostituto di Lukaku..."

Lele OrialiÂ delÂ NapoliÂ ha parlato prima diÂ Sassuolo-NapoliÂ ai microfoni diÂ Dazn:

""Non posso darti una risposta, c'Ã¨ gente che si occupa di mercato come il ds. La sua assenza perÃ² puÃ² essere sopperita, quella di Romelu no (ride, ndr). Ci spiace, Ã¨ decisivo, determinante, Ã¨ un grande riferimento per tutti, sostituirlo non sarÃ  certo facile ma la societÃ  farÃ  tutto il possibile per riuscirci.

L'ho sempre ritenuto uno dei piÃ¹ forti del mondo, ma da vicino anche solo per come si allena Ã¨ uno spettacolo. Ha idee e visione di gioco che sono oltre, a volte non le capiamo neanche noi. E' di un altro livello. Scudetto? L'Inter Ã¨ superiore a tutte le altre, il nostro obiettivo Ã¨ crescere e migliorarci restando in Champions League".

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBolognaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo CagliariCagliariCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo ComoComoEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo GenoaGenoa

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo InterInter

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo JuventusJuventus

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo LecceLecce

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo PisaPisa

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo RomaRoma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo TorinoTorinoR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo UdineseUdineseR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    1
    0
    0
    1
