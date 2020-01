Date semifinali Coppa Italia, quando si giocano? Le date: possibile variazione a sfavore di Napoli o Juve

Quando si giocano le semifinali di Coppa italia? Date semifinali Coppa Italia. Coppa Italia, siamo alle semifinali Coppa Italia 2020. Passano il turno Napoli, Inter, Milan e Juventus. Andiamo a vedere gli accoppiamenti e le date delle semifinali Coppa Italia. Le partite saranno trasmesse in diretta e in esclusiva dalla Rai. Le partite saranno visibile anche in streaming su Rai Play.

Coppa Italia

Date Semifinali Coppa Italia

Semifinali Coppa Italia 2020 - Le partite si giocheranno il 12 febbraio l'andata e il ritorno il 4 marzo. si giocheranno il 21 e 29 gennaio 2020. Questi gli accoppiamenti delle semifinali di Coppa che si giocheranno fra il 12 febbraio 2020 e il 4 marzo 2020 tra andata e ritorno. Inter e Milan per regolamento dovranno giocare entrambe in casa il match d'andata, questo potrebbe portare variazioni da parte della Lega. Una delle due partite potrebbe essere posticipata come orario o ci potrebbe essere una variazione casa-trasferta a sfavore di Napoli o Juventus.

Quando si giocano le semifinali di Coppa italia? Le date d'andata

Inter vs Napoli 12 febbraio 2020

Milan vs Juventus 12 febbraio 2020

Date semifinali Coppa Italia 2020, ritorno

Napoli vs Inter 4 marzo 2020

Juventus vs Milan 4 marzo 2020

?Coppa Italia 2020, la Finale

Finale (13 maggio 2020)