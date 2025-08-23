Sassuolo, Carnevali: "Vogliamo tenere Lauriente, possiamo fare bene quest'anno"

Carnevali

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida con il Napoli: "Quest'anno abbiamo già fatto sei innesti nuovi, sei giocatori importanti ma nella partita di oggi ne giocano due perché gli altri sono appena arrivati. Ne arriveranno ancora, con questo calciomercato che è in continua evoluzione ci vuole ancora qualche giorno. Vogliamo tenere Laurienté, abbiamo un attacco importante ed è un attacco che poche squadre di A hanno.

Cosa ha imparato il Sassuolo in B?

"Spero di aver imparato poco, siamo stati bravi a risalire subito. Ci lascia qualcosa, pensiamo a cosa dobbiamo fare quest'anno. E' un campionato difficile e complicato, possiamo fare qualcosa di buono".

