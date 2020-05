Rosa Inter: Prima Squadra 2019/20

Inter - FC Inter Rosa. Rosa Inter della prima squadra della stagione 2019/20. Il club nerazzurro è impegnato nella stagione 2019/20, tra Champions League, Serie A e Coppa Italia.

Inter rosa della squadra - FC Inter 2019/20. Allenatore, rosa e dettagli dall'Inter. La stagione 2019/20 per l'Inter iniza con tanti cambiamenti: via Lucano Spalletti, al suo posto l'ex Juventus Antonio Conte. Stravolta totalmente la squadra durante il calcio mercato, tanti colpi in entrata e in uscita. Via Icardi, Perisic e Nainggolan per questioni interne di spogliatoio legate all'anno precedente. Dentro colpi importanti come Lukaku, Godin, Barella e Sensi. Dopo una partenza importante in Serie A, il club scivola dal primo posto al terzo posto verso inizio 2020. Crollo in Champions League che permette alla squadra di Conte di arrivare al terzo posto dei gironi e passare all'Europa League. Dal calciomercato di gennaio arrivano diversi colpi, come Eriksen, Moses e Young direttamente dalla Premier League. Lo sponsor tecnico per la stagione 2019-2020 è Nike, mentre gli sponsor ufficiali sono Pirelli e Driver.

Romelu Lukaku

Samir Handanovic, 1;

Daniele Padelli, 27;

Tommaso Berni, 46;

Stefan De Vrij, 6;

Alessandro Bastoni, 95;

Diego Godin, 2;

Andrea Ranocchia, 13;

Danilo D'Ambrosio, 33;

Marcelo Brozovic, 77;

Lucien Agoume, 32;

Nicolò Barella, 23;

Stefano Sensi, 12;

Matias Vecino, 8;

Roberto Gagliardini, 5;

Borja Valero, 20;

Victor Moses, 11;

Antonio Candreva, 87;

Cristiano Biraghi, 34;

Kwadwo Asamoah, 18;

Ashley Young, 15;

Christian Eriksen, 24;

Alexis Sanchez, 7;

Romelu Lukaku, 9;

Lautaro Martinez, 10;

Sebastiano Esposito, 30.

Antonio Conte

Antonio Conte.

Formazione Inter

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.