ULTIM'ORA - Sportitalia annuncia: Politano rinnova col Napoli fino al 2028! Poi toccherà ad altri due azzurri

"Politano-#Napoli: rinnovo fino al 2028 ?? ? Presto toccherà a Rrahmani (2029) e a #Anguissa (2028)". Questa l'ultim'ora tramite twitter dell'esperto mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà.



Rinnovo Politano Napoli, annuncio di Sportitalia

Ecco cosa scrive Pedullà sul proprio sito ufficiale:

Il Napoli ha incassato la firma di Matteo Politano per il rinnovo del contratto fino al 2028, un passaggio che era stato concordato nelle ultime settimane e che ha consumato gli ultimi passaggi. Presto toccherà al difensore Amir Rrhamani che il Napoli vuole blindare fino al 2029, mentre si lavorerà per estendere gli accordi (scadenza 30 giugno 2028) anche con Zambo Anguissa dopo l’estensione automatica fino al 2027. Il Napoli si dedica all’ultima settimana abbondante di calciomercato, ma intanto blinda i gioielli.

Per Politano si tratta di un vero e proprio nuovo accordo, visto che la sua naturale scadenza era a giugno 2026. Come anticipato nelle scorse settimane dalla nostra redazione il giocatore ha rifiutato due proposte allettanti: dall'Italia e dall'Arabia Saudita, pur di legarsi praticamente a vita al club azzurro.

Anche Rrahmani, come anticipato in esclusiva da CalcioNapoli24.it, ha declinato tutte le sontuose proposte che gli erano state recapitate dal suo entourage. Infine Anguissa, il giocatore del Camerun dovrebbe prolungare e adeguare il proprio accordo col sodalizio partenopeo.