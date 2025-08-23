CorSport - Conte sa bene quanto è difficile rivincere, ci è riuscito solo alla Juventus

Napoli - Rivincere è sempre complesso. Ovunque. Lo sa bene lo stesso Conte che in fondo ci è riuscito soltanto a Torino dove con la sua Juventus di scudetti di fila ne vinse tre. Al Chelsea, dopo la vittoria in Premier, finì quinto e si separò. All’Inter non se l’è nemmeno giocata. Salutò all’indomani dello scudetto per i primi smottamenti che avrebbero poi portato alla fine dell’era Suning. Gli dissero di tutto. Lo scorso anno si è preso una rivincita che vale una vita intera. Così scrive Il Corriere dello Sport.