Coppa Italia, probabili formazioni Lazio-Napoli: maxi turnover per Conte e Baroni | GRAFICO

Ultime notizie - Il Napoli fa visita, giovedì 5 dicembre 2024 alle ore 21, alla Lazio allo Stadio Olimpico per gli ottavi di finale di Coppa Italia (gara secca). Ma quali saranno le scelte di formazione di Baroni e Conte? Andiamo a scoprire quelle che sono le ultime notizie sulle possibili scelte dal 1' dei due allenatori.

Lazio-Napoli: le probabili formazioni

A poche ore ormai da Lazio-Napoli, è tempo di ultimissime news sulle formazioni di Baroni e Conte: spazio ad ampio turnover da entrambe le parti per gli ottavi di Coppa Italia.

Lazio Napoli probabili formazioni

QUI LAZIO - L'allenatore biancoceleste Baroni è pronto ad effettaure 7 cambi rispetto alla sconfitta contro il Parma e sono diversi i ballottaggi in vista dell'arrivo del Napoli. In porta spazio a Mandas al posto di Provedel, mentre in difesa le novità saranno Gigot e Patric al centro: sulla sinistra spazio all'ex Hysaj (out l'infortunato Tavares), mentre a destra è confermato Lazzari. In mediana ci sarà Rovella (squalificato per domenica in campionato) ed al suo fianco dovrebbe essere Dele-Bashiru (favorito su Guendouzi). In attacco l'unica certezza dal 1' dovrebbe essere Zaccagni: con Dia ancora in forse, panchina anche per Castellanos, con il reparto offensivo guidato da Noslin, Tchaouna e Pedro.

QUI NAPOLI - Rivoluzione totale anche per Antonio Conte che potrebbe anche decidere di cambiare tutti e undici i suoi effettivi. Diversi ballottaggi per il salentino che in porta tornerà a dare spazio a Caprile: davanti a lui chance per Rafa Marin (al posto di Rrahmani) e Juan Jesus. Sugli esterni si rivedrà Spinazzola, mentre a destra potrebbe essere confermato capitano Di Lorenzo (ma c'è anche la tentazione Zerbin). In mediana tutto dipenderà dal modulo (4-2-3-1 o 4-3-3), ma sono certe le presenze dal 1' di Gilmour e Folorunsho. In caso di centrocampo a due spazio anche a Raspadori sulla trequarti, con Ngonge e Neres sugli esterni: il centravanti sarà Simeone.

Probabili formazioni Lazio Napoli

Ecco di seguito, quindi, le probabili formazioni di Lazio-Napoli:

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gigot, Hysaj; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. All.: Baroni

(4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gigot, Hysaj; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. All.: Baroni Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte