Napoli-Eintracht, tornano gli ultras tedeschi? Minacce sul web dopo quello che accadde nel 2023

Il sorteggio di UEFA Champions League ha decretato la sfida tra SSC Napoli ed Eintracht Francoforte allo stadio Diego Armando Maradona. Tutti però ricordano cosa accadde il 15 marzo 2023 quando migliaia di ultras tedeschi invasero il centro storico di Napoli mettendolo a ferro e fuoco. Ne parla anche l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino:

Le immagini del 2023 sono ancora nella testa di tutti: i tifosi dell’Eintracht Francoforte che sfilano per le strade di Napoli quasi indisturbati, vandalizzando quello che trovano sul percorso. Il centro in un caos e la tensione che sale fino alla gara. Gli azzurri vincono agevolmente, ma a che prezzo? Sarà ottimo ricordarlo, stavolta, con i tedeschi nuovamente attesi al Maradona.

Ne parla anche il Corriere del Mezzogiorno:

A Napoli, nel marzo del 2023, circa 600 ultras tedeschi, arrivati in città nonostante il divieto di vendita di biglietti ai tifosi dell’Eintracht percorsero le strade del centro fino a piazza del Gesù, dove iniziarono violenti scontri. Le forze dell’ordine evitarono il contatto tra ultras tedeschi e napoletani. Diversi e numerosi i danni: auto vandalizzate e vetrine infrante, dehors e tavolini distrutti. Un incubo che potrebbe rinnovarsi visto che la squadra tedesca dovrà tornare di nuovo in città e le minacce già corrono sul web, tra i social, dove le opposte tifoserie stanno già battibeccando con minacce nemmeno tanto velate. Insomma, sarà una bella gatta da pelare per chi dovrà assicurare l’ordine pubblico.